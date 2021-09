Inzaghi si gode un super Lautaro! Il dato: partenza sprint per il Toro

L'Inter di Simone Inzaghi viaggia a gonfie vele. Tra lo scetticismo generale, l'ex tecnico laziale ha subito plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza. Dopo l'addio di Lukaku, Lautaro Martinez si è caricato la squadra sulle spalle. Il tecnico si gode un Toro in forma smagliante tra gol e tanta sostanza: spunta un dato impressionante.

La nuova Inter di Inzaghi sta dimostrando di essere ancora la squadra da battere. I nerazzurri possono contare su una spina dorsale solida che passa dal blocco difensivo quasi invalicabile al centrocampo perfetto di Brozovic e Barella, ma non solo. Infatti a trascinare la squadra in questa prima parte di stagione è stato il Toro Lautaro. Partenza quasi da record per il numero 10 argentino che si sta riscoprendo bomber implacabile. Il colpo di testa col Verona, la girata contro la Samp e il tocco decisivo contro il Bologna, tre gol in tre gare di Serie A. Come l'anno scorso, partenza sprint per l'ex Racing, che però può vantare un nuovo record personale. Secondo quanto svelato dai dati di OptaPaolo su Twitter, il Toro tra questa stagione e l'ultima gara dello scorso campionato, ha messo a segno per la prima volta quattro reti consecutive in Serie A.

Il bomber argentino sta diventando un bomber di caratura mondiale, dimostrando di meritarsi il rinnovo del contratto. Adesso l'Inter vola a Firenze ed il Toro non intende placarsi. Lautaro è pronto a ripetersi contro la Fiorentina per superarsi ulteriormente.