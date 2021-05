Inzaghi rompe con la Lazio. Il tecnico ha l'accordo con l'Inter

Inzaghi sembra essere virtualmente il nuovo allenatore dell'Inter dopo che ieri Conte si è separato dalla società nerazzurra.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui il piacentino avrebbe ormai rotto con la Lazio, dopo che ieri sembrava essere stato trovato l'accordo per il rinnovo. Non è arrivata la firma e Marotta ne ha approfittato per rilanciare, e ora le parti sarebbero vicine a chiudere.

Il club nerazzurro avrebbe quasi raddoppiato la cifra che il patron biancoceleste ha messo sul piatto nella serata di ieri.