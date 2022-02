Inzaghi presenta Milan-Inter, ecco cosa ci vorrà per portare a casa il derby

Inzaghi, ha detto la sua in vista del derby di Coppa Italia.

Domani i nerazzurri affronteranno il Milan in quella che è la andata della semifinale di Coppa Italia. Alle 21 al Meazza le due formazioni scenderanno in campo a poche settimane dal derby di campionato che ha visto il Milan battere i nerazzurri e poi superarli in classifica. Sarà una partita fondamentale per la stagione nerazzurra che dopo quel derby perso sembra sia entrata in una fase di profonda crisi specialmente dal punto di vista realizzativo. Nelle successive quattro partite, infatti, i nerazzurri non sono riusciti ad andare in rete contro Napoli, Liverpool, Sassuolo e Genoa. Pur creando occasioni a ripetizione in tutti i match l’Inter non è riuscita a segnare portando a casa un solo punto su tre partite di campionato e la sconfitta casalinga di Champions, per due a zero ad opera dei Reds di Klopp.

Mister Simone Inzaghi ha parlato a SportMediaset sulla partita di domani definendola una vera battaglia in cui ognuno cercherà di prevalere e sarà giocata su aspetti mentali e motivazionali che faranno la differenza. Per Inzaghi un derby in semifinale è anche una bellissima vetrina per la città di Milano, ma bisogna essere completamente focalizzati su quanto avviene in campo.



È importante ricordare che sarà ancora valida la regola del gol in trasferta, abolita da quest’anno in Europa, che vedrà passare il turno in caso di parità di gol fatti, la squadra che ne avrà segnati di più fuori casa. Domani l’Inter sarà ospite del Milan e Inzaghi sottolinea come sia importante fare un gol fuori casa. Alla domanda di come poter far ripartire l’Inter dopo questo periodo no, il mister nerazzurro ha insistito nel ritenere che l’unico modo possibile per ripartire deve essere pensare partita dopo partita cercando di recuperare energie fisiche e mentali, senza pensare a cosa accadrà dopo.



