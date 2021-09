Inzaghi-Mihajlovic: avversari domani, amici nella vita

Due amici che domani, sabato 18 settembre, saranno avversari.

Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic si sfideranno per Inter-Bologna ma, nel lungo tracciato della loro carriera, hanno condiviso tante gioie in campo da compagni di squadra. E' storia, infatti, lo scudetto della stagione 1999/2000 vinto dalla Lazio del presidente Cragnotti e del tecnico Sven Goran Erikson. Una squadra che ha fatto la storia della nostra Serie A e che ha reso la squadra biancoceleste per la seconda volta nella sua storia campione d'Italia. Una stagione in cui Mihajlovic e Inzaghi sono stati veri e propri protagonisti, con il primo che non ha mai lesinato le sue doti di leadership in campo al centro della difesa laziale, il secondo che a suon di gol è stato il miglior marcatore stagionale della Lazio, facendo esultare per ben 19 volte lo stadio Olimpico. Un'amicizia sincera, fatta di imprese sportive e di un rapporto onesto.

Ma domani, appunto, è un'altra storia, con il Bologna che cercherà di fare l'ennesimo scherzetto a San Siro all'Inter, e la squadra nerazzurra che dovrà evitarlo, cercando di portare avanti un cammino che sia vincente in campionato. Due squadre che si affronteranno a visto aperto e due allenatori, Inzaghi e Mihajlovic, che in quell'ora e mezza di partita non risparmieranno colpi per conquistare tre punti che darebbero nuova linfa alle due squadre.