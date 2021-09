Inzaghi: "L'Atalanta non fa regali. Fame e cattiveria faranno la differenza"

Dopo appena tre giorni da Fiorentina-Inter, è subito vigilia di campionato per i nerazzurri. Domani alle 18 l'Inter sfida l'Atalanta. Simone Inzaghi dal Suning Training Center ha presentato così il match di domani contro la squadra di Gasperini. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro apparse sul sito ufficiale del club.

Inzaghi ha subito chiarito i punti fondamentali dell'ultima vittoria di campionato: "Martedì è stato importante essere rimasti lucidi e in partita nonostante nella prima mezz’ora abbiamo sofferto la Fiorentina. Ho visto una grande reazione, da squadra importante, abbiamo vinto su un campo difficile e siamo contenti. Già domani avremo un'altra sfida altrettanto impegnativa". Il tecnico non si è sbilanciato però sulla formazione titolare: "Oggi abbiamo una seduta di allenamento importante e vedrò le condizioni generali della squadra, poi domani deciderò con calma la formazione". Dichiarazioni importanti invece, per quanto riguarda le sue aspettative per il match di domani: "L'Atalanta è un'ottima squadra che non regala e non concede nulla, noi dovremo essere bravi a fare altrettanto. Penso che la fame e la cattiveria su ogni pallone in partite come questa facciano la differenza".

Il tecnico si è detto contento sul dato degli 11 marcatori diversi in 18 gol. "Cerco di coinvolgere tutti, ho la fortuna di avere ottimi giocatori che si fanno sempre trovare pronti, chi gioca dall'inizio e chi subentra. Con i 5 cambi titolari ce ne sono sempre meno, hai sempre bisogno di tutti e tutti stanno dando ottimi segnali". Mentre sulle soluzioni offensive ha aggiunto: "Stiamo cercando di preparare tante soluzioni. Ho avuto una fortuna di trovare una squadra già ottimamente allenata, con grande disponibilità. Mettiamo idee per una costante evoluzione". Infine il tecnico prima di andare ha detto la sua sulla differenza tra il match di domani e la sfida di Kiev in Champions: "Difficile pensare alla Champions, siamo concentrati sull'Atalanta. Guardiamo l'immediato, che in questo momento è il campionato".