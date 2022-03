Inzaghi-Inter, sarà addio a fine stagione? Biasin rivela tutto

Inzaghi-Inter, il matrimonio continuerà anche la prossima stagione.

Questa, almeno, è l'opinione di Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e molto esperto degli affari di casa Inter, che dal canale Twitch del sito Calciomercato.it, ha parlato del futuro della panchina nerazzurra, dal momento che, nelle ultime ore, e dopo i risultati deludenti del girone di ritorno, sono emerse alcune voci che vorrebbero l'ex allenatore della Lazio lontano da Milano nella prossima stagione, soprattutto se dovesse non riuscire a vincere lo scudetto, obiettivo primario tracciato dalla dirigenza.

Per Biasin, l'idea di Beppe Marotta e Piero Ausilio non è affatto questa, anzi. La dirigenza è ben cosciente che il tecnico è riuscito a vincere una Supercoppa Italiana dopo tanti anni e ad accedere agli ottavi di finale di Champions, arrendensi al Liverpool dopo essersela giocata alla pari. Ovviamente c'è il rammarico per la corsa scudetto che, prima del derby sembrava chiusa, ma che dopo la partita contro il Milan è stata riaperta clamorsamente perdendo addirittura il prima virtuale in classifica.

Ad avviso del giornalista la possibilità che Inzaghi non sia il prossimo allenatore dell'Inter la prossima stagione potrebbe verificarsi solamente nel caso in cui non si dovesse lottare per il tricolore fino alla fine e se si dovessero perdere quasi tutti i match da qui alla fine della stagione. Insomma, il progetto Inzaghi sembra che proseguirà ancora, ma per questo finale di stagione, per non rendere tutto più amaro, è necessario un deciso cambio di rotta, altrimenti si può dire addio ad ogni sogno di seconda stella.