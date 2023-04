Inzaghi-Inter, rapporti tesi: G. Facchetti si schiera col tecnico e contro i giocatori

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/04/2023

Inzaghi-Inter, Gianfelice Facchetti si schiera con il tecnico nerazzurro. La sconfitta contro la Fiorentina ha mostrato un’Inter completamento fuori concentrazione e in preda ai propri fantasmi. Calciatori che, in maniera inspiegabilmente presuntuosa, non hanno saputo dimostrare di poter ripetere quanto fatto con la vittoria dello scudetto, se non con una guida dal pugno di ferro.

In tutto questo, anche nella situazione rinnovi, gli agenti degli stessi non esitano a fare richieste da capogiro. La conseguenza di tutto ciò, è che le critiche di maggior portata, almeno leggendo la stampa, arrivano nei confronti di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha commesso tantissimi errori nel corso della stagione, ma non è stato l’unico a farli. Proprio per questo, Gianfelice Facchetti, intervenuto alla trasmissione Tutti Convocati, si è voluto schierare dal lato dell’allenatore e contro i calciatori.

Ecco le sue parole: “Sono molto infastidito dal vedere gli agenti dei nostri giocatori che chiedono rinnovi e aumenti. Oggi io sto con Inzaghi. Martedì con la Juve sarei contento di vedere titolare Carboni, Asllani e Bellanova, in modo anche da far tirare un po’ il fiato ai titolari. Pur essendo sempre un trofeo la Coppa Italia, però la qualificazione in Champions in campionato è più importante”.