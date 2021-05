Inzaghi Inter, per l'annuncio ufficiale bisognerà attendere ancora un po'

L'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter partirà ufficialmente nei prossimi giorni. L'ormai ex tecnico della Lazio ha già apposto sul contratto la firma che lo legherà al club milanese fino al 2023 e dove percepirà quattro milioni di euro netti a stagione più bonus.

Nel corso di queste ore, Inzaghi è stato impegnato in una lunga conference-call con il Direttore Sportivo Piero Ausilio e l'Amministratore Delegato Giuseppe Marotta. Insomma, le basi per il nuovo progetto nerazzurro sono già state gettate.

Adesso bisognerà capire chi e quando dovrà essere sacrificato per fare cassa per poi iniziare a lavorare in vista della prossima stagione. Questo è quanto si apprende su gazzetta.it.