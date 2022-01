Inzaghi Inter, l'elogio di Milinkovic la dice lunga sulle sue capacità

L'Inter si coccola Simone Inzaghi.

Ereditare la panchina di Antonio Conte è una cosa che verrebbe difficile alla quasi totalità degli allenatori in attività, specialmente se questo viene da una vittoria in campionato dopo 11 lunghissimi anni. Eppure, nonostante lo scetticismo iniziale nei suoi confronti, l'allenatore originario di Piacenza con l'Inter sta dimostrando di poter offrire un gran calcio con partita ad alta intensità spesso e volentieri caratterizzate da tanti gol e da tante occasioni. Insomma, un'operato al di sopra la sufficienza che giustifica l'attuale primato in Serie A.

A spendere due parole su di lui, ci ha pensato uno che il suo modo di lavorare lo conosce molto bene. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista di proprietà della Lazio che sotto la guida di Inzaghi si è consacrato definitivamente divenendo uno dei centrocampisti più ambiti d'Europa. Sul rapporto con il tecnico piacentino, il classe 1995 in un'intervista esclusiva concessa al portale serbo Mozzart Sport ha detto che con lui ha fatto dei progressi incredibili sia come giocatore che come persona.

Inoltre, l'ex Genk ha detto che Inzaghi ha delle grandissime capacità e lo testimoniano i risultato che sta ottenendo sulla panchina dell'Inter. Infine, Milinkovic-Savic ha voluto parlare anche delle voci di mercato che lo vedono coinvolto in prima persona; le notizie che vedono il suo nome spesso in prima pagina vengono lette anche da lui, ma a detta sua "da un orecchio gli entrano e dall'altro gli escono". Parole che testimoniano la sua concentrazione sul progetto avviato alla Lazio con la quale ha ancora due anni di contratto. Le pretendenti sono dunque avvisate.