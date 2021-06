Inzaghi-Inter, l’attesa è finita: il tecnico ha una priorità sul mercato

L’attesa è finita, domani sarà il giorno dell’annuncio ufficiale di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter. Come riportato da SportMediaset, il tecnico piacentino ha risolto le questioni legali ed economiche con la Lazio ed è atteso a Milano per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro.

Simone Inzaghi visiterà la sede, il centro sportivo e farà il punto sul mercato con la dirigenza. Si parlerà innanzitutto della cessione di Hakimi e di tutti quei giocatori ritenuti non funzionali al progetto per poi parlare anche del mercato in entrata.

La priorità di Simone Inzaghi sarebbe quella rinforzare le fasce, in particolare quella sinistra. In quel ruolo, infatti, potrebbe essere ceduto Perisic, oltre a Kolarov e Young in scadenza di contratto. I nerazzurri starebbero seguendo con attenzione Emerson Palmieri, Kostic e Clauss. Sulla fascia destra, invece, dovrebbe essere promosso titolare Darmian con Lazaro come principale alternativa, ma attenzione a Florenzi.