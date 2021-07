Inzaghi indica la strada. Tre colpi per l'Inter spendendo zero

Simone Inzaghi è stato presentato ieri in una conferenza stampa come nuovo allenatore dell'Inter. Ci sono state diverse dichiarazioni di un certa importanza, come quelle che riguardano gli obiettivi dell'Inter del futuro. Poi ovviamente sono stati affrontati diversi argomenti inerenti al mercato. Da questo punto di vista i colpi più importanti potrebbero essere già in casa. Il nuovo allenatore infatti ha fatto tre nomi di giocatori attualmente facenti parte della rosa ma che per motivi diversi non sono stati nell'ultimo periodo al centro del progetto.

Il solito Perisic, che ogni estate è messo sul mercato ma che fino ad ora è sempre rimasto. Ad un anno dalla scadenza l'Inter potrebbe monetizzare dalla sua cessione, ma Inzaghi ha fatto capire che potrebbe trattenerlo. L'adattamento della scorsa stagione nel ruolo di esterno a tutta fascia è piaciuto all'ex tecnico biancoceleste, e quest'anno potrebbe ripartire da li.

Stesso ruolo ma storia completamente diversa per quanto riguarda invece Di Marco. Il giovane giocatore viene dal prestito al Verona, dove ha fatto molto bene. Il suo destino sembra essere quello di restare in nerazzurro, dove sarà la prima alternativa sull fascia sinistra.

Infine il solito Sensi. L'ex Sassuolo ha fatto vedere cose grandiose all'inizio della sua esperienza in nerazzurro, ma poi gli infortuni lo hanno bloccato per quasi due anni. Ora potrebbe arrivare la stagione della svolta, e per Inzaghi si tratterebbe di un elemento fondamentale, soprattutto se si considera che in quella zona del campo i nerazzurri sono orfani di Eriksen (chissà se in via definitiva o no). Inzaghi ha dato un grande segnale nei confronti di questi tre giocatori, che ora dovranno ripagare la fiducia. Qualora ciò avvenisse si tratterebbe di una grandissima notizia, visto che in un mercato in cui scarseggiano le risorse si riuscirebbero a piazzare tre autentici colpi spendendo zero.