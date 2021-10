Inzaghi in pensiero per Lautaro Martinez: la situazione attacco per l'Inter

L’Inter in ansia per Lautaro Martinez.

Come sappiamo, nei giorni scorsi l’attaccante argentino dell’Inter si è fermato per un lieve affaticamento muscolare nel ritiro della propria nazionale, saltando il primo impegno dell’albiceleste – leggi qui quanto accaduto. Ma, secondo le ultime novità, Lautaro potrebbe scendere in campo nella partita contro il Paraguay, tenendo con il fiato sospeso Simone Inzaghi che si troverà in difficoltà per la partita contro la Lazio.

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza, ha parlato di quanto stiano incidendo gli impegni delle nazionali: "Siamo nel pieno della pausa per le nazionali, tra qualificazioni mondiali e Nations League. Oggi, fra Torino e Milano, si chiude la competizione dell’Uefa e se non ci saranno infortunati, tireranno un sospiro di sollievo gli allenatori di club con giocatori sparsi tra Italia, Belgio, Spagna e Francia. Per una conta definitiva dei “danni” bisognerà però aspettare venerdì mattina, quando tutti ritorneranno alle basi, specie i sudamericani”.

Il giornalista, poi, ha aggiunto: “L’Inter per esempio trattiene il fiato per Lautaro Martinez, alle prese con fastidi a una coscia. Scaloni, il c.t. argentino, gli ha risparmiato l’impegno contro il Paraguay ad Asunciòn, ma potrebbe utilizzarlo stanotte (1.30 italiana) contro l’Uruguay, magari assieme a Correa. Immaginiamo con quale apprensione Simone Inzaghi segua la vicenda. L’allenatore dell’Inter ha in ballo anche Dzeko con la Bosnia: un tormento, un diluvio di scongiuri. Edin, nel 2-0 sul Kazakistan, ha scosso due pali e va bene così. La ripresa del campionato ha in calendario due belle sfide, Lazio-Inter e Juve-Roma".

Insomma, tanti giocatori dell’Inter impegnati – leggi qui tutto il resoconto dei convocati -, ma soprattutto i sudamericani preoccupano Inzaghi, visto che torneranno proprio il giorno prima della partita di campionato. Un aspetto che il tecnico nerazzurro non dovrà affatto sottovalutare.