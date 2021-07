Inzaghi: “Grande entusiasmo. Mercato? La società mi ha promesso che...”

Inizia ufficialmente l’era Simone Inzaghi in casa Inter. Il tecnico è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione al fianco dell’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta. Ecco di seguito riportate le sue parole :

“Da parte mia c'è grandissimo entusiasmo per la nuova avventura. Ho grandissime motivazioni. So che ci sarà un lavoro importante. E' una bellissima sfida. Mi hanno subito convinto tutti, da Zhang a Marotta e Ausilio. Siamo consapevoli, io e il mio staff, di trovare un gruppo e una società forte. I tifosi sono tantissimi e calorosi, so che ci staranno vicini. Ho accettato questa nuova sfida, stimolante. Avremo lo scudetto sul petto da difendere. Ci sono tante squadra attrezzate, ma faremo di tutto per difendere lo scudetto. Colgo l'occasione per fare complimenti a società e a Conte per il titolo".

“Mercato? E' un momento delicato per tutti. Mi era stata prospettata la partenza di Hakimi, ma la società mi ha promesso che rimarremo competivi e forti. C'è sempre un confronto diretto. Sappiamo dove dover intervenire. Difendere lo scudetto e fare un percorso in Champions migliore. Fare bene in Europa è un grande desiderio".

“Lukaku è importantissimo, una garanzia. Ma è stato assecondato anche dai compagni. Con Eriksen ho parlato prima dell'Europeo. Dopo il suo incidente non ancora. Mi è dispiaciuto tantissimo per quanto successo. Avrà bisogno dei suoi tempi, nel frattempo la società è stata tempestiva a cogliere l'opportunità di Calhanoglu, che mi è sempre piaciuto tanto. Christian deve stare tranquillo, lo aspetterà a braccia aperte".