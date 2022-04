Inzaghi esalta la prestazione. Parole top per un reparto su tutti

Intervistato ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi ha sottolineato la buona prestazione dei suoi: "Siamo stati bravi e lucidi, è una vittoria importante per dar seguito alle ultime due vittorie".

Interpellato da Dario Marcolin sulla potenza di fuoco offensiva dell'Inter, l'allenatore nerazzurro si mostra soddisfatto in particolar modo del lavoro dei suoi centrocampisti, bravi a liberarsi della pressione spezzina e ad accompagnare la manovra, come nell'azione che ha portato al gol dell'1-0

L'allenatore nerazzurro continua con l'esaltazione dei meccanismi della sua Inter: "Quest'anno siamo sempre stati bravi a trovare il terzo centrale che si inserisce in area avversaria, come testimonia la sponda di D'Ambrosio in occasione del gol di Brozovic".

Chiosa finale sulle condizioni dei suoi difensori, ed in particolare su quelle di Stefan de Vrij, che appaiono rassicuranti: "Era già pronto per giocare oggi, ma posso sempre contare su d'Ambrosio. Per Bastoni dovrebbero essere solo crampi".