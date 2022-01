Inzaghi e la Coppa Italia, un legame lunghissimo e il sogno "minitriplete"

Inzaghi farà oggi il suo esordio in Coppa Italia come allenatore dell’Inter (qui le curiosità del match di oggi).



C’è un feeling particolare tra il mister di Piacenza e la Coppa Italia che ha vinto sia da calciatore che da allenatore, sempre con la Lazio.

La prima sua vittoria da giocatore risale alla stagione 1999/2000 e fu conquistata dalla Lazio proprio contro l’Inter. Il format della competizione prevedeva la finale di andata e ritorno e la gara di andata rimase nella memoria di tutti per essere la partita che vide l’infortunio di Ronaldo “Il Fenomeno”. Indelebile in tutti i tifosi nerazzurri restano i drammatici secondi che videro il campione accasciarsi a terra dopo aver tentato un doppio passo.

Era il 12 aprile 2000, quella partita finì 2-1 per i biancocelesti che alzarono la coppa a San Siro il 18 maggio seguente, dopo che i nerazzurri, allora guidati da Marcello Lippi, non andarono oltre lo 0 a 0.

La seconda Coppa Italia vinta da Inzaghi risale alla stagione 2003-2004. Ancora con la formula di andata e ritorno la Lazio si aggiudicò la competizione battendo a Roma la Juventus per 2 a 0 e pareggiando 2 a 2 il ritorno a Torino. Ultima volta che Inzaghi da calciatore alzò la coppa nazionale fu nella stagione 2008/2009, quando la Lazio vinse contro la Sampdoria per 6-5 in seguito ai calci di rigore dopo che la finale, questa volta in partita secca, si era conclusa per 1-1.



Il legame tra Inzaghi e la Coppa Italia, come detto, è proseguito anche dopo che ha abbandonato il calcio giocato passando ad allenare. Al primo anno da allenatore della Primavera della Lazio nel 2014 ha conquistato la Coppa Italia di categoria bissando la vittoria l’anno seguente contro la Roma.

Promosso in prima squadra il feeling verso il secondo trofeo nazionale non svanisce, portandolo a casa nella stagione 2018/2019. La Lazio in quell'occasione si aggiudicò il trofeo vincendo per 2-0 contro l’Atalanta di Gasperini, partita nella quale andò in gol anche l’attuale interista Correa.



Oggi sulla panchina dell'Inter il via a una nuova avventura, sperando di andare il più lontano possibile e, dopo aver già portato a casa la Supercoppa ed essere in piena corsa in campionato, cullare il sogno di un possibile "minitriplete".