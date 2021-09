Inzaghi e il dubbio Bastoni: gli ultimi aggiornamenti

Alessandro Bastoni potrebbe accomodarsi in panchina contro il Bologna.

Simone Inzaghi sta infatti pensando a un ampio turn over per l'Inter nella sfida di domani (sabato, fischio d'inizio ore 18). In attacco Edin Dzeko osserverà un 'turno di riposo' e verrà lanciata la coppia argentina composta da Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Possibile cambi anche in in difesa. A tener banco sono, appunto, le condizioni di Bastoni. Secondo Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, il nodo sul centrale della Nazionale non è ancora stato sciolto. Il difensore che ha dovuto saltare la sfida contro la Sampdoria per un problema rimediato proprio durante la recente esperienza con gli azzurri, ha stretto i dentro contro il Blancos di Carlo Ancelotti. Ma, come detto, è in forte dubbio per domani.

Nell'allenamento di questo pomeriggio, il tecnico Inzaghi farà le proprie valutazioni. Non resta dunque che attendere...