Inzaghi: con queste mosse sta già marchiando la sua Inter

Inzaghi sta iniziando a marchiare la sua Inter. Ufficialmente il via ci sarà l'8 luglio ad Appiano Gentile a ranghi ridotti - con i giocatori non impegnati ad Euro2020 - ai quali poi si aggiungeranno via via i vari nazionali in base alle tempistiche del loro percorso nella competizione. Ciononostante, come riporta stamani (sabato 19 giugno 2021, ndr) tuttomercatoweb.com il neo tecnico nerazzurro avrebbe già iniziato a farsi sentire con i vari calciatori della rosa in modo tale da far percepire la propria presenza e farli sentire centrali - sin da subito - nel progetto Inter.

Come noto, settimane fa, l'allenatore - che ha preso il posto di mister Antonio Conte - ha contattato per primo Romelu Lukaku, con il quale ha avuto un confronto prolungato e molto produttivo. Il belga dalla sua ha apprezzato questo gesto del nuovo mister e si è detto subito carico e pronto per affrontare la nuova stagione insieme e lottare per traguardi ancora più alti con i colori nerazzurri addosso. Un gesto normale? Forse, ma che si sta rivelando d'estrema intelligenza: "Di certo c'è che, con l'europeo nel mezzo, non è stato proprio semplicissimo per Simone instaurare un immediato legame con la sua nuova squadra. Perciò, nel segno del condottiero, è stata intelligente la mossa del neo tecnico nerazzurro di mettersi in contatto con i leader dello spogliatoio campione d'Italia".

Non solo il belga. Dopo di lui, come raccontato dallo stesso proprio ieri ai microfoni di Sky dopo il match tra Slovacchia e Svezia, è stato il turno di Milan Skriniar. Con quest'ultimo, tramite sms, Inzaghi si è complimentato per il gol ed ha parlato anche di futuro. Farli sentire centrali nel progetto che verrà, questo l'intento principale. Lo stesso approccio - prima dell'inizio degli Europei - era avvenuto anche con Christian Eriksen che l'allenatore considerava - e lo considera tutt'ora - uno dei perni sui quali far girare il resto della squadra. Inzaghi con questi piccoli, ma fondamentali gesti sta definendo l'Inter che verrà facendo comprendere a tutti che la musica non cambierà, anzi si punterà ancora più in alto per raggiungere obiettivi importanti per il club e per gli stessi giocatori. Il marchio di Simone si sta iniziando a vedere.