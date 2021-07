Inzaghi: "Con il Genoa sarà stimolante. Vogliamo essere pronti"

Dopo il sorteggio che ha portato alla definizione del nuovo calendario di Serie A, il nuovo allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato proprio del primo impegno che vedrà la squadra nerazzurra sfidare il Genoa di Davide Ballardini, per una partita che dovrà necessariamente essere vinta per iniziare con il piede giusto la nuova stagione.

Ecco le parole di Inzaghi a Inter.it: "Lavoriamo per farci trovare pronti per l'inizio di questa Serie A. La sfida contro il Genoa sarà sicuramente interessante e stimolante. Giochiamo la prima in casa e vogliamo assolutamente partire bene. Comunque ora siamo concentrati sul prepararci al meglio e aspettiamo il rientro dei giocatori che hanno disputato gli Europei e la Copa America".

Concentrazione e lavoro. Queste le parole d'ordine del tecnico piacentino, prima di una serie di impegni amichevoli di preparazione alla nuova stagione che vedrà l'Inter essere la campione d'Italia in carica. I nerazzurri dovranno fare di tutto per difendere lo scudetto.