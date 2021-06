Inzaghi con il 3-5-2? Ecco cose ne pensava Calhanoglu nel 2018

L'Inter, oggi, ha ufficializzato l'acquisto a parametro zero del centrocampista turno ex Milan, Hakan Calhanoglu, che ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

Il ruolo che dovrebbe ricoprire il centrocampista dovrebbe essere quello di mezz'ala sinistra nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, ma secondo quanto riportato da Franco Vanni sul suo profilo Twitter, nel 2018 Calhanoglu diceva quello dello stesso schema utilizzato da Montella: "Non ho mai giocato col 3-5-2 prima di Montella, ho fatto fatica ad adattarmi a un modo di giocare non mio".

Insomma, se davvero 3-5-2 sarà, ci vorrà un compromesso tattico tra l'ex numero 10 rossonero e il nuovo allenatore nerazzurro, in modo da trovare gli equilibri giusti in campo.