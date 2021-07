Inzaghi: “Calhanoglu ci darà soddisfazioni. Dimarco, Perisic e Sensi...”

Nel corso del suo intervento, Simone Inzaghi ha parlato anche di mercato rispondendo anche ad alcune domande sui singoli, in particolare su alcuni giocatori considerati dalla stampa come sacrificabili, ovvero: Ivan Perisic, Federico Dimarco e Stefano Sensi. Il tecnico nerazzurro ha anche parlato dell'acquisto di Hakan Calhanoglu:

"Abbiamo detto prima che sapevo del sacrificio di Hakimi, degli altri giocatori più importanti mi è stato detto che rimaranno all'Inter. Abbiamo qualcosa da fare in entrata perché nel mio modo di intendere il calcio gli esterni sono fondamentali. Ora senza fretta cercheremo di fare qualcosa sapendo che intanto abbiamo avuto anche l'infortunio di Eriksen. Calhanoglu l'ho affrontato più volte. Un giocatore di qualità e quantità. Bravo sui calci piazzati. C'era nella mia testa da tempo. Ma Calhanoglu ci darà grande soddisfazione".

"Dimarco ha fatto molto bene a Verona, è un ragazzo cresciuto nel nostro settore, è un motivo di orgoglio in più, ha dimostrato di poter fare la Serie A nel migliore dei modi. Perisic da quinto come con Conte ? Lo ha fatto molto bene, ha appena finito l'Europeo e preso il Covid, è in quarantena, lo aspetto a braccia aperte e farà molto bene".

"Sensi? Ho grandissima fiducia e stima in Sensi. Sa sempre cosa fare. Ho già parlato con lui e conosce la mia stima. Ha avuto tanti problemi e dovremo essere bravi ad allenarlo. Sarà una risorsa".