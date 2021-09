Inzaghi, c'è la sorpresa per la conferenza stampa prima del Bologna

Simone Inzaghi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bologna. La decisione, che giunge dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid in Champions, sarebbe dettata solo dal folto calendario. Di certo pesa anche l'intenzione della società di non sovraesporre a livello mediatico Inzaghi e lasciarlo focalizzato solo sul campo.

Infatti con così tanti impegni tutti vicini l'allenatore ex Lazio preferisce non riempire ulteriormente la propria agenda. Il mister nerazzurro parlerà comunque nel pre-gara e anche nella conferenza programmata dopo la sfida di domani, sabato 18 settembre, alle ore 18:00.