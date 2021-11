Inzaghi a DAZN: "Partita chiave, ma quella più importante è tra tre giorni"

Finalmente una vittoria in uno scontro diretto per l'Inter di Simone Inzaghi, che contro il Napoli ha rilanciato le proprie ambizioni scudetto. Il tecnico dei nerazzurri, raggiunto dai microfoni di DAZN al termine del match, commenta il risultato di stasera, strizzando un occhio alla partita contro lo Shakhtar di mercoledì. Di seguito le sue parole.

"Quella di stasera era una partita chiave per il nostro campionato, ma la più importante la giocheremo tra tre giorni, anche se ho fatto di tutto per nasconderlo ai ragazzi. Il Napoli è una squadra molto forte, e come giusto che sia abbiamo anche sofferto stasera. I partenopei sono primi per possesso palla, ma noi sapevamo che potevamo farli male con il nostro pressing e tenendo di più la palla, e facendo così siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Grande partita di tutti, in particolare dei centrocampisti".

Ancora Inzaghi: "I rigoristi? Sono tutti bravi, stamattina Perisic, Lautaro e Calhanoglu hanno segnato nove gol dal dischetto durante la rifinitura. A loro do carta bianca perché mi fido delle loro qualità. Il ritorno al gol di Lautaro? Come ho detto in conferenza, non ero per nulla preoccupato, è una cosa normale. Lui è un grandissimo attaccante che ama l'Inter, e stasera ha fatto un gol grandissimo. Sono soddisfatto di tutti gli attaccanti".

Chiosa finale sulle ambizioni scudetto della sua squadra: " Sappiamo di avere un percorso importante davanti, e noi dobbiamo continuare su questa strada. In testa adesso abbiamo soprattutto la Champions, perché è da troppi anni che l'Inter non centra gli ottavi di finale. Abbiamo lasciato qualche punto per strada perché per noi la Champions è molto importante".