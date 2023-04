Investcorp-Inter, qualcosa si muove: il fondo sta valutando un aspetto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/04/2023

Investcorp-Inter, qualcosa si muove nella trattativa. Nelle ultime ore, dopo l’indiscrezione rilanciata in prima pagina da Il Sole 24 Ore, si è parlato molto della possibilità, per quanto riguarda la società nerazzurra, di cedere le quote al fondo di private equity del Bahrein, Investcorp. Secondo il quotidiano specializzato, infatti, sarebbero iniziati i primi discorsi e ci sarebbe la volontà di approfondire.

Ma proprio in queste ultime ore, ulteriori indiscrezioni su questa possibile trattativa sono state svelate. Soprattutto per quanto riguarda tutti quegli aspetti che Investcorp starebbe valutando per poter presentare una prima offerta al presidente nerazzurro, Steven Zhang. Ecco di cosa si tratta.

Investcorp-Inter, qualcosa si muove nella trattativa: il fondo starebbe valutando un importante aspetto

Come detto, dunque, dopo aver provato ad acquistare il Milan, poi passato a RedBird, Investcorp potrebbe riprovare l’investimento, questa volta con la società nerazzurra. Sempre secondo quanto riportato quest’oggi da Il Sole 24 Ore, il fondo starebbe provando ad organizzare una cordata per presentare un’offerta a Steven Zhang compresa tra i 550 e i 650 milioni di euro.

Oltre a ciò, poi, il fondo starebbe facendo le dovute valutazioni per quanto riguarda il bond stipulato dalla società nerazzurra, dal valore di 415 milioni di euro e da estinguere entro l’anno 2027. Insomma, le discussioni sarebbero solo in germe, ma qualcosa si muove e sembra poter essere qualcosa di concreto. Vedremo se davvero ci sarà la stretta finale, oppure se questo interessamento sarà catalogato come tale e basta. Non resta che attendere i prossimi mesi per saperne di più e capire la situazione.