Investcorp-Inter, l’interesse c’è: Biasin da una novità e le tempistiche

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/04/2023

Investcorp-Inter, l’interessa sembra essere concreto. Negli ultimi giorni, dopo l’indiscrezione rilanciata in prima pagina da Il Sole 24 Ore, si è sparsa la notizia dell’interesse, da parte del fondo del Bahrein, per quanto riguarda l’acquisizione delle quote della società nerazzurra. Un’interesse che trova sempre più riscontri e che potrebbe portare ad un cambio di proprietà.

Proprio di questo, ai microfoni dell’emittente Telelombardia, ha parlato il giornalista esperto delle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, che voluto dare una novità in merito alla posizione del presidente interista, Steven Zhang, e un tempo entro il quale ci sarà la cessione del club di viale della Liberazione.

Ecco le sue parole: “Pare che ci sia un reale interesse da parte di Investcorp ad arrivare a un’offerta. Resta da capire se eventualmente questa offerta piacerà a Zhang. Quello che so da ottobre dell’anno scorso è che l’Inter, che prima ascoltava offerte per eventuali partner, ora è disposta ad ascoltare offerte per un’eventuale cessione. Ma a fronte di un’offerta che arrivi, debiti compresi, a 1,2 miliardi. Una cifra mastodontica. Se questo consorzio arrivasse a quella cifra, può succedere di tutto. L’unica certezza è che qualcosa accadrà entro maggio 2024”.