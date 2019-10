InterTV - Marlon: "Momento duro per noi. Lukaku? Si ferma solo..."

Durante il pre gara di Sassuolo Inter, il difensore dei padroni di casa, Marlon, ha parlato ai microfoni di InterTV.

"Per noi è un momento molto duro, per via della scomparsa del nostro presidente, per questo motivo faremo una grande gara per lui. Siamo una famiglia, supereremo tutto. L'Inter sarà aggressiva e con una forte identità, noi ce la aspettiamo cosi, ma siamo pronti, ci siamo allenati duramente per affrontarli.

Sulla difesa dobbiamo lavorarci, siamo bravi, speriamo già da oggi. Lukaku si ferma solamente lavorando e combattendo".