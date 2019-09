InterTV - Lukaku: "Segnare con la maglia dell'Inter è meraviglioso"

Romelu Lukaku, autore del gol vittoria dell'Inter ai danni del Cagliari, ha parlato ai microfoni del canale tematico ufficiale dei nerazzurri, InterTV. Il belga si ha già imparato ad esprimersi in lingua italiana.

"Sono molto contento per la vittoria di squadra. Per noi è stata una partita difficile: c'è stato da combattere, ma alla fine siamo comunque riusciti a vincere. Mi fa piacere anche per i tifosi. Segnare con la maglia dell'Inter è una sensazione meravigliosa. Il mio bottino personale è buono, proverò a continuare così.

Lautaro? Con lui va tutto molto bene. L'intesa migliorerà con il passare del tempo. Sono felice per lui: ha segnato un ottimo gol. Bisogna lavorare bene dopo la sosta, per preparare le prossime partite contro Udinese e Slavia Praga".