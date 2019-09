InterTV - Handanovic: "Girone stimolante, ma non solo per noi"

Samir Handanovic ha parlato ai microfoni del canale tematico ufficiale dei nerazzurri, InterTV. Il portiere e capitano nerazzurro si è soffermato sul cammino europeo della squadra allenata da Antonio Conte.

“Arriviamo bene a questa partita, lo Slavia Praga è un avversario tosto, che l’hanno scorso ha eliminato il Siviglia in Europa League e ha fatto una bella figura contro il Chelsea: sappiamo che ci aspetta una partita molto difficile, ci prepareremo al meglio.

Il nostro girone è stimolante per noi, ma anche per i nostri avversari. Le partite sono tutte importanti, poi l’essere partiti bene è molto importante per il lavoro che stiamo facendo e per darci consapevolezza, per andare ancora più forte.

Domani mi aspetto uno Slavia che se la venga a giocare, una squadra tosta ed esperta, che sa cosa vuole. Li ho visti un po’ già l’anno scorso, spero che sia una bella partita e che sia buona per noi. Adesso abbiamo 6 partite dove giocheremo ogni 3 giorni: bisogna pensare solo al calcio, sarà molto importante pensare a una partita per volta“.