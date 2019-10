InterTV - Gagliardini: "Sensi? Ci sono giocatori che possono sostituirlo"

Roberto Gagliardini, durante il pre partita di Sassuolo Inter, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dei nerazzurri, InterTV.

"Noi abbiamo lavorato molto, preparando bene la partita. Il Sassuolo lo conosciamo, ama tenere e giocare il pallone, per questo sappiamo come affrontarlo. Siamo qui per fare una grande gara, anche se negli ultimi tempi i risultati non sono arrivati.

Dobbiamo sfruttare le loro debolezze. Sensi? Ha iniziato la stagione davvero nel migliore dei modi, il suo contributo alle prime vittorie è stato fondamentale. Ci sono altri giocatori che possono sostituirlo, dobbiamo essere bravi noi".