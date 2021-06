InterSpac, tutto quello che c'è da sapere sui "padri fondatori" del progetto

Con il progetto InterSpac ormai reso noto alla luce del giorno, il mondo nerazzurro si prepara ad abbracciare con entusiasmo la novità relativa al cosiddetto "azionarato popolare" partito da 40 soci illustri ufficializzati nella giornata di ieri e rappresentati dall'economo nonché editorialista Carlo Cottarelli.

In questa lista di persone troviamo gente che da anni lavora non solo del mondo dello sport, ma anche nel campo dello spettacolo e della musica. Basti pensare a Giovanni Storti e Giacomo Poretti, comici che insieme ad Albo Baglio (quest'ultimo non è compreso nel progetto InterSpac) hanno regalato a milioni di italiani tante risate e per molti anni.

Successivamente abbiamo Paolo Bonolis, conduttore che ritroviamo in tv quasi quotidianamente all'interno delle reti Mediaset, Enrico Bertolino, comico di Zelig e non solo con un bagaglio d'esperienza nel mondo dello spettacolo non indifferente, e il conduttore di Sky, Alessandro Cattelan.

Per quanto riguarda la musica impossibile non citare le presenze di Luciano Ligabue che per anni ha riempito stadi e palazzetti, Claudio Cecchetto che con il suo "Gioca Jouer" continua a far ballare anche le generazioni più giovani, Max Pezzali, fresco di composizione del brano "I M Inter" divenuto ormai un tormentone all'interno della tifoseria nerazzurra, e del noto tenore Andrea Bocelli.