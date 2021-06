Interspac, quanto serve per poter acquistare le quote di Zhang

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, parla di Interspac, la cordata di tifosi che vorrebbe acquisire alcune quote della società per dar vita ad un azionariato diffuso.

Per il quotidiano sportivo, per convincere Zhang a lasciare le quote, sarebbero serviti 400 milioni di euro al netto dei debiti, mentre oggi la cifra, vista la situazione Covid, sarebbe di 500 milioni più i debiti.

Già, Steven Zhang, in passato aveva rifiutato offerte da 750 milioni, pertanto le cose non saranno semplicissime per la cordata che, dal canto suo, teme che la squadra venga smantellata.