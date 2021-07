Interspac, partito il countdown, si attendono numeri importanti

Domenica 18 luglio alle ore 23 suonerà il gong finale dell’operazione Interspac. Finale solo per quanto riguarda l’invio dei questionari sul sito Interspac.eu, la manifestazione di disponibilità all’azionariato popolare nerazzurro promosso dal Prof.Carlo Cottarelli. Da lì in poi si aprirà una nuova fase, quella della conta dei numeri (e dei soldi) per presentarsi al tavolo della proprietà dell'Inter con una proposta supportata dalla massa dei tifosi e da un’offerta economica appetibile, specie in questi periodi vacche magrissime.

C’è grande attesa per capire in quanti abbiano risposto al questionario anche se le poche indiscrezioni che filtrano parlano di una notevole soddisfazione da parte dei vertici di Interspac. Si attende il rush finale, quello dei tifosi ritardatari e di coloro che hanno voluto pensarci fino all’ultimo ma tutto lascia prevedere un ottimo successo per l’iniziativa, per niente scontato all’inizio delle operazioni.

Cottarelli ha parlato nelle ultime ore, ribadendo che l’operazione è complessa ma le basi sono estremamente concrete, “alla parola passione vogliamo abbinarne altre due: sostenibilità e stabilità. Naturalmente, un’analisi precisa della fattibilità economica del progetto potrà avvenire solo una volta acquisite tutte le necessarie informazioni dal club in questione, ossia dopo l’avvio delle discussioni. Un risultato soddisfacente del sondaggio renderà però più probabile che si arrivi a tale discussione.”

Al di là di ogni valutazione individuale, appaiono più che convincenti le tre argomentazioni con cui il Prof.Cottarelli risponde ai dubbi emersi da tante parti. La prima, il club potrà usufruire di un capitale non indifferente a costo zero anziché pagare consistenti interessi passivi come nel caso del finanziamento del fondo Oaktree. In secondo luogo il capitale dell’azionariato popolare ha carattere di stabilità, permettendo alla società una programmazione sicura anche su progetti di lungo periodo ed eccezionale rilevanza come lo stadio. Infine il rafforzamento del legame con i tifosi potrà apportare benefici evidenti in termini di vendite di biglietti al botteghino ed in ogni iniziativa di marketing, come già sperimentato dal modello di riferimento, quello del Bayern Monaco.

Restano dunque 24 ore per aderire ad una proposta così innovativa, poi sarà il tempo dei primi consuntivi.