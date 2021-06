Interspac, Mentana: “Non è una colletta ma un modello di investimento”

Possibile svolta in casa nerazzurra, nella giornata di ieri è partito ufficialmente Interspac, progetto di azionariato popolare in stile Bayern Monaco che potrebbe presto entrare a far parte dell’Inter.

Tra i grandi sostenitori dell’iniziativa c’è anche il giornalista Enrico Mentana. Il direttore di Tg La7 ha avuto ieri una cena con Carlo Cottarelli, presidente di Interspac s.r.l., in cui si è discusso del progetto ed ha annunciato sul proprio account Instagram che ci saranno ulteriori novità nei prossimi giorni:

“Con Carlo Cottarelli al lavoro fino a notte fonda sul progetto di azionariato popolare per la nostra squadra del cuore, l’Inter. Non una colletta o una scalata, ma un modello di investimento come quello (vincente) dei tifosi del Bayern Monaco. Cottarelli vulcanico, novità nei prossimi giorni”.