Interspac, dentro il questionario: il "cammino" tra fruibilità ed immediatezza

Interspac, dentro il questionario. Online dal 25 giugno già alle ore 18 dello stesso giorno, parole del fondatore Cottarelli, i numeri registrati erano di 35mila form compilati: "Posso anche anticiparvi un dato, alle 18 di oggi avevano risposto al sondaggio già 35mila persone e questo va al di là delle mie più ottimistiche aspettative. Non ho dati finali, da stime la stragrande maggioranza è favorevole a questo progetto". Queste le parole dell'economista rilasciate in esclusiva a Calciomercato.it.

Un questionario mirato a capire e comprendere l'inclinazione e l'eventuale disponibilità del tifo nerazzurro a partecipare a questa iniziativa, che però presenta un primo punto dolente: la difficoltà di reperire il link per accedervi. Infatti se si digita su Google "sondaggio Interspac", non vi è un rimando diretto all'iniziativa, ma solamente a siti secondari o di informazione che al loro interno presentano il link sotto forma di shorthened url, ovvero di link al sito accorciato. Comunque, una volta giunti sul sito, si può comprendere che la piattaforma utilizzata per il sondaggio risulti survey.sportthinking.it: "Abbiamo incaricato IQUII e la sua Sport Intelligence Unit di condurre uno studio approfondito in proposito, tramite cui anche i tifosi interisti potranno far conoscere la propria opinione, in via informale".

Successivamente il questionario in sè risulta molto veloce, lineare e semplice. Già dalla schermata iniziale l'intento è definito in modo preciso: "Questa survey ha lo scopo di scoprire cosa pensano tifosi e non tifosi di iniziative di azionariato popolare nel mondo del calcio. L'azionariato popolare è la proprietà di tutta o di una parte consistente di un club di calcio da parte di un numero elevato di tifosi. Quanti tifosi vorrebbero anche essere proprietari dei club? Produrremo uno studio che sarà pubblicato e inviato a tutti i partecipanti". Una serie di domande che dunque andranno a sondare il terreno dell'interesse, di tifosi nerazzurri o meno (visto che il sondaggio è aperto a tutti), relativo al concetto generale di azionariato popolare e non solamente relativo al club nerazzurro.

Dopo le prime consuete domande sull'informativa della privacy ed il messaggio della possibilità di tornare indietro (si può rispondere alle domande non solo cliccando sul riquadro scelto, bensì anche utilizzando i tasti S (sì) ed N (no) della tastiera), parte il questionario vero e proprio composto da slide mobili in base al percorso (powered by Typeform). Dopo le prime quattro domande, stile conoscenza, relative ai dati personali (non viene richiesto nè il nome nè il cognome, ma solamente l'anno di nascita e la regione/provincia di residenza) la quinta domanda chiede: "Da quale canale hai saputo di questa iniziativa?".

Dopo aver selezionato una delle possibilità presenti, continuando, chiederà l'inserimento di un indirizzo e-mail utile ad inviare a conclusione dello studio i risultati. Successivamente, entrando nelle ultime tre domande, ecco la prima fondamentale domanda: "Parliamo di Azionariato Popolare nel mondo del calcio, pensi sia un'iniziativa utile?". A questa si può rispondere o Sì o No e la schermata seguente, in base alla risposta data, chiederà un parere più articolato sul perché della propria decisione (positiva o negativa che sia). Da qua in poi, si aprono due scenari.

Se alla domanda precedente la risposta è stata NO - dopo il parere personale - verrà chiesto se si vuole rimanere aggiornati su eventuali attività e notizie successive sull'Azionariato Popolare e poi il questionario si concluderà. Mentre, se è stato risposto SÌ, seguirà un ulteriore richiesta se si è intenzionati o meno a partecipare all'iniziativa e per quale scopo. In seguito apparirà la schermata con le varie fasce di possibile investimento e la domanda seguente sulla possibilità o meno di voler investire in squadre di A o di Serie B (in caso affermativo si aprirà un elenco di tutte le squadre partecipanti ai due campionati). A conclusione, la schermata finale, presenterà la seguente dicitura: "Grazie per aver partecipato. Condividi questa survey con i tuoi amici e consenti anche a loro di esprimere la propria opinione! Per condividerla in un messaggio privato, copia e incolla questo link:

https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_IM".

In poche parole un questionario veloce, rapido, intuitivo e dalle svariate diramazioni in base alle risposte date.