Interspac, Cottarelli svela reazione della società, data importante e un possibile nuovo nome forte

Interspac, Carlo Cottarelli, presidente dell'azienda che sta promuovendo il progetto dell'azionariato popolare, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport. Sono arrivate nuove specifiche sull'iniziativa.

"Siamo nella fase di esplorazione, non di raccolta. L'idea è nata circa due anni e mezzo fa. Bisognerà capire quale sarà l'importo della quota minima.Tutti i tifosi possono rispondere al questionario. In linea di principio, i dividendi ci possono essere, l'importante è capire che non si tratta di un investimento a fondo perduto e l'attuale proprietà deve essere d'accordo. La società è stata informata e sta seguendo con interesse l'iniziativa. Per vedere i primi risultati bisognerà attendere qualche settimana, diciamo che sapremo qualcosa entro il 20-21 luglio."

Infine: "siamo in contatto con Valentino Rossi attraverso il suo agente, e la speranza è che accetti di far parte del progetto".