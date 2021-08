Interspac, Cottarelli: “Sorpreso dai consensi ottenuti. C’è stato un contatto”

Prosegue il progetto di azionariato popolare Interspac, che ha lo scopo di entrare come socio all'interno del management del club nerazzurro. Carlo Cottarelli, economista e promotore del progetto che potrebbe coinvolgere oltre i 100mila tifosi interisti, ha fatto il punto della situazione in un’intervista concessa ai microfoni del portale Fronte del Blog. Ecco di seguito le sue parole:

Tempo fa, dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, in un’intervista aveva più o meno direttamente chiesto alla famiglia Zhang se avesse ancora ambizione nel fare calcio a tinte nerazzurre. Beh considerando l’ottimo inizio di campionato, magari un po’ di entusiasmo è tornato…:"Quando si parte bene e arrivano i risultati è un bene per tutti, ma siamo solo all’inizio.

Contestualizzata alle altre compagini calcistiche italiane, iniziative quale la vostra possono rappresentare La svolta, iniziale maiuscola, per il football italiano?: "Per noi sì, ci crediamo e andiamo avanti, poiché adesso è il momento di trasformare in azioni concrete l’azionariato popolare. Interspac non si ferma, tutt’altro, entra nel vivo e sono sorpreso, favorevolmente, dai consensi sin qui ottenuti".

Ha sentito qualcuno dei proprietari o della dirigenza? Un contatto c’è stato e presenteremo un progetto dettagliato.

Quando vi incontrerete?:"Non abbiamo una scadenza e poi questi sono discorsi lunghi, complessi, ma ci stiamo muovendo".