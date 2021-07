Interspac, Cottarelli: "Ci saranno tre strade per finanziare il progetto"

Interspac, Carlo Cottarelli, presidente dell'azienda che si sta facendo promotrice del progetto di azionariato popolare, ha parlato oggi a Mi-Tomorrow. Durante l'intervista ha chiarito alcuni aspetti di questa iniziativa.

"Ci saranno tre strade per reperire fondi. Quella dei tanti che investiranno poco, quella dei manager e imprenditori che metteranno un pò di più e quella degli investitori nazionali, come possono essere Allian, Adidas e Audi per Bayern Monaco. Convincere i tifosi è stato facile, perché tutti hanno capito che è il momento di fare qualcosa per l'Inter.

Al momento stiamo raccogliendo informazioni, poi, nella fase successiva, se si dovesse arrivare ad un accordo partirà la raccolta. Bisognerà capire che tipo di rapporto instaurare con la società, noi vorremmo lavorarci insieme, perché la nostra non è un'iniziativa aggressiva."