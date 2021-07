Interspac, Carlo Cottarelli svela l'esito del sondaggio

Interspac, quella di oggi è una giornata molto importante per il progetto che Carlo Cottarelli e altri tifosi stanno portando avanti. Oggi infatti, come svelato ieri dallo stesso presidente, è il giorno in cui si conclude la prima fase, ossia quella della raccolta di informazione. Franco Vanni, noto giornalista de La Repubblica, ha pubblicato sul suo profilo Twitter le parole di Cottarelli.

"Centomila tifosi hanno risposto al sondaggio sulla possibilità di diventare proprietari della squadra per cui tifano. È un grande segnale. Vista la straordinaria risposta il progetto va avanti".

Numeri quindi molto importanti che proiettano l'azionariato popolare direttamente nella fase successiva. Ora infatti, visto il grande riscontro da parte dei tifosi, si andrà a parlare con la società, per capire margini e modalitò di un ingresso nella stessa.