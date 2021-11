Interspac, c’è l’annuncio Cottarelli: business plan in arrivo

Interspac, continua il progetto di azionariato popolare per l’Inter ideato da Carlo Cottarelli e che coinvolge anche numerosi vip e tifosi nerazzurri.

L’economista ha aggiornato sulla situazione nel corso del suo intervento al Social Football Summit a Roma annunciando che presto presenterà un business plan alla società. Ecco di seguito riportate le sue parole da Calcio&Finanza: “Quello che ha detto Zhang ha senso, stiamo lavorando con Deloitte per preparare un progetto che a tempo debito presenteremo alla società. Bisogna avere un business plan, ma le cose vanno un po’ più per le lunghe Investitori istituzionali? Mi sembra evidente che un progetto così ne beneficerebbe. Quando parlo di azionariato popolare non parlo solo dei piccoli, ma anche dei medi o dei più grandi”.

Cottarelli ha ribadito il concetto di azionariato popolare spiegando anche la differenza tra Interspac e i modelli di Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e numerose società tedesche. Tutte queste squadre, spiega l’economista, sono nate come associazione di tifosi e introdurre questo modello nel calcio italiano, dove le squadre sono di proprietà di imprenditori o di fondi, sarà abbastanza complicato.

Come riferito dal presidente di Interspac, l’azionariato popolare sarebbe anche tre vantaggi che migliorerebbeto il conto economico della società: “dare una stabilità al capitale introdotto, perché il tifoso non cambia idea, resta per sempre; secondo vantaggio è che il capitale fornito dal tifoso non vuole essere remunerato, a differenza del fondo estero, così si risparmiano di milioni di spese in interessi; il terzo è che si crea un legame più forte tra i tifosi e la società, perché chi diventa proprietario ha anche più voglia di andare allo Stadio".