Interspac, annunciato l'ingresso di tre nuovi nomi, tra cui un idolo dei tifosi?

Interspac, procede il progetto messo in piedi da diversi tifosi vip nerazzurri capeggiati da Carlo Cottarelli per entrare in società. La squadra continua ad espandersi, e dopo i nuovi ingressi della settimana scorsa starebbero per entrare tre nuovi testimonial. A riportarlo è Franco Vanni, giornalista di repubblica che segue da vicino le vicende appartenenti al mondo nerazzurro.

"Fra un’ora Interspac, la società di Carlo Cottarelli che vuole portare l’azionariato popolare all’Inter, annuncerà tre nuovi testimonial. Uno è una vecchia (ma neanche tanto) gloria nerazzurra. Ha lo stesso numero di maglia di uno forte a giocare a basket".

I riferimento sembra essere rivolto a Micheal Jordan, che aveva lo stesso numero di maglia di Marco Materazzi. Secondo gli indizi dovrebbe essere lui il nome che verrà annunciato a breve.