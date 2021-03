InterNazionali: sorride solo Lukaku, male i croati, pari Skriniar

Dalla Turchia al Portogallo, passando per Estonia e Finlandia, tanti sono stati gli italiani protagonisti nelle sfide di qualificazione al Mondiale 2022 giocate ieri. Tanti gol, come quello del milanista Calhanoglu contro l'Olanda, ma anche assist e belle prestazioni. In campo anche Brahim Diaz (assist) e Villar (gol) nell'Euro Under-21, così come Muriqi e Vojvoda in amichevole. Ma soffermiamoci sui nerazzurri.

In Belgio 3-1 Galles, da segnalare la bella prestazione di Romelu Lukaku. Big Rom ha siglato il rigore che ha fissato il risultato finale, al minuto 73; in Cipro 0-0 Slovacchia, novanta minuti per Milan Skriniar, autore di una prova positiva.

Infine la vittoria a sorpresa della Slovenia, per 1-0, sulla Croazia: 90' per Brozovic e Perisic, che non sono però riusciti ad incidere sul risultato finale.

Stasera in campo altri protagonisti: i dieci giorni Nazionali sono appena iniziati.