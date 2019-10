InterNazionali, sono 16 i nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni

Dopo l'Inter-Juventus di ieri sera, è arrivato quel breve periodo dell'anno che non fa tanto piacere a gran parte dei tifosi: la sosta per le Nazionali. Per l'occasione, il club di Viale della Liberazione ha fatto sapere chi sono i 16 giocatori nerazzurri impegnati con le proprie selezioni. Questo il comunicato:

"MILANO - Sono 16 i nerazzurri che dal 9 al 15 ottobre scenderanno in campo con le rispettive nazionali. Eccoli nel dettaglio:

Lautaro Martinez: Germania-Argentina (Amichevole, 09/10) e Argentina-Ecuador (Amichevole, 13/10)

Marcelo Brozovic: Croazia-Ungheria (Qualificazioni Euro 2020, 10/10) e Galles-Croazia (Qualificazioni Euro 2020, 13/10)

Stefan de Vrij: Olanda-Irlanda del Nord (Qualificazioni Euro 2020, 10/10) ed Bielorussia-Olanda (Qualificazioni Euro 2020, 13/10)

Romelu Lukaku: Belgio-San Marino (Qualificazioni Euro 2020, 10/10) e Kazakistan-Belgio (Qualificazioni Euro 2020, 13/10)

Milan Skriniar: Slovacchia-Galles (Qualificazioni Euro 2020, 10/10) e Slovacchia-Paraguay (Amichevole, 13/10)

Nicolò Barella, Cristiano Biraghi, Danilo D'Ambrosio e Stefano Sensi: Italia-Grecia (Qualificazioni Euro 2020, 12/10) e Liechtenstein-Italia (Qualificazioni Euro 2020, 15/10)

Alexis Sanchez: Cile-Colombia (Amichevole, 12/10), Cile-Guinea (Amichevole, 15/10)

Diego Godin e Matias Vecino: Uruguay-Perù (Amichevole, 11/10) e Perù-Uruguay (Amichevole 15/10)

Valentino Lazaro: Austria-Israele (Qualificazioni Euro 2020, 10/10) e Slovenia-Austria (Qualificazioni Euro 2020, 13/10)

Alessandro Bastoni: Irlanda U21-Italia U21 (Qualificazioni Euro 2021, 10/10), Armenia U21-Italia U21 (Qualificazioni Euro 2021, 14/10)

Sebastiano Esposito e Lorenzo Pirola: Stage Italia U18".