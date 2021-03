InterNazionali, gli impegni dei giocatori nerazzurri con le rispettive selezioni

Sarà un week-end fitto di impegni quello in corso per i giocatori dell'Inter impegnati con le rispettive selezioni. Partiamo dagli azzurri Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi; tutti e tre sono a disposizione del CT Roberto Mancini per la gara contro la Bulgaria in programma domani sera a Sofia alle ore 20:45.

Romelu Lukaku sarà impegnato col suo Belgio questa sera a Praga contro la Repubblica Ceca alle ore 20:45 con i croati Ivan Perisic e Marcelo Brozovic che scenderanno in campo quest'oggi alle ore 18:00 a Rjeka per sfidare Cipro.

Infine abbiamo la Danimarca di Christian Eriksen che ospiterà la Moldavia domani alle ore 18:00 ad Herning, la Slovacchia di Milan Skriniar che giocherà anch'essa in casa, più precisamente a Trnava, contro Malta e la Romania di Ionut Radu che giocherà domani sera a Bucarest alle ore 20:45 contro la Germania.