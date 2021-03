InterNazionali, Dalic: "Perisic non doveva giocare, ma è stato decisivo"

Vittoria che è sembrata semplice, come suggerirebbe il 3-0 finale, per la Croazia che ha sopraffatto Malta soltanto nell'ultimo terzo di gara, soprattutto grazie ai subentri dalla panchina di Ivan Perisic e Luka Modric, autori dei primi due gol che hanno indirizzato la contesa.

"Abbiamo avuto un'occasione al 3', ma non l'abbiamo sfruttata - ha ammesso il ct Zlatko Dalic dopo la gara -. So che verranno tempi migliori. Complimenti ai ragazzi per la perseveranza, era come se stessimo giocando con Francia o Brasile.

Non volevo far giocare né Modric né Perisic, ma dovevo fare questi cambi che ci hanno regalato i tre punti".