Inter, Zhang tranquillizza la squadra in vista della sfida contro la Juve

Parliamoci chiaro, quella di questa sera - sia per i tifosi interisti che per quelli juventini - è una di quelle sfide da "vincere non è importante: è l'unica cosa che conta".

Eppure, il presidente dell'Inter Steven Zhang, avrebbe voluto tranquillizzare la propria squadra dicendo che vincere quest'oggi non è per nulla fondamentale. Il tutto, magari per stemperare una tensione che all'interno dello spogliatoio può essere quasi palpabile.

I nerazzurri arrivano al confronto contro gli storici rivali con due punti di vantaggio (18 punti frutto di 6 vittorie consecutive contro i 16 della Juventus caratterizzati da 5 vittorie e un pareggio). Chissà se il discorso del presidente nerazzurro avrà tranquillizzato la squadra...