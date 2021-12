Inter, Zhang scrive una lettera ai dipendenti: ottime notizie per Suning

Inter, ottime notizie sul fronte economico per Suning.

Il colosso cinese, a causa di alcuni investimenti che, a loro volta, non hanno portato i frutti sperati a causa del covid, ha affrontato una crisi economica molto pesante che, come visto nella scorsa stagione e nella scorsa sessione di calciomercato, si è riflettuta anche sull'Inter. Per porre rimedio, il presidente nerazzurro, Steven Zhang, è riuscito ad ottenere un finanziamento da parte del fondo americano Oaktree, per 275 milioni di euro, ma ha anche imposto una politica di spending review, volta ad ottenere conti in ordine, passando da cessioni importanti, come lo sono state quelle di Achraf Hakimi e di Romelu Lukaku, e volta a diminuire il corposo monte ingaggi.

La dirigenza, in tal senso, se l'è cavata in maniera più che egregia, stando ai risultati ottenuti fino a questo momento sul campo, ma ci sarà ancora da lavorare. Intanto, come riportato dal sito Calciomercato.com, oggi si è festeggiato il trentunesimo anniversario di Suning ed è per questo che il proprietario, Zhang Jindong, ha voluto scrivere una lettere ai propri dipendenti, esponendo quella che è la situazione attuale che riguarda l'azienda. Zhang senior, infatti, ha fatto presente come con l'aiuto del governo cinese la situazione debitoria si sia stabilizzata e come quella di Suning Tesco stia progredendo grazie alle vendite.

Boccata di aria fresca per Suning, ma anche per l'Inter, che potrà guardare al proprio futuro con più ottimismo. Di sicuro, la proprietà nerazzurra, continuerà a guardarsi attorno per capire se, effettivamente, ci potrà essere qualche persona interessata all'acquisizione della società, ma il fatto che a breve verranno ufficializzati i rinnovi contrattuali di tutto il management che tanto bene sta facendo, fa capire come gli Zhang hanno intenzione di restare ancora all'Inter e la notizia della loro ripresa aziendale non può che essere positiva.