Inter, Zhang in Italia anche per i rinnovi dei croati: il punto

La questione rinnovi in casa Inter si fa sempre più rovente.

Negli scorsi mesi la dirigenza di Via della Liberazione ha blindato Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez fino al 2026. Un segnale chiaro atto a dimostrare che nella Milano nerazzurra non hanno più intenzione di far partire i propri pezzi da novanta. Eppure, nonostante questa esplicita volontà, i dirigenti nerazzurri, insieme al patron Steven Zhang, devono ancora risolvere le questioni legate a Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic.

Il primo da quando è stato posizionato con continuità da Luciano Spalletti in cabina di regia non è più uscito dal campo. Un vero e proprio faro da cui né il tecnico di Certaldo, né Antonio Conte né Simone Inzaghi sono riusciti a prescindere. In ogni caso, il contratto dell'ex Dinamo Zagabria scadrà il prossimo 30 giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per prolungare tale accordo. Al momento, stando a quanto appreso dal portale online della Gazzetta dello Sport, l'entourage del croato capitanato dal padre agente Ivan vorrebbe un indennizzo annuo pari ad almeno 8 milioni di euro, mentre l'intenzione del Presidente Zhang sarebbe quella di accordarsi sulla base di un compenso di 6.5 milioni di euro annui più bonus. Una distanza poi non troppo considerevole che potrebbe essere assottigliata già nei prossimi giorni.

Discorso diverso invece per Ivan Perisic. L'ex Wolfsburg da quando è rientrato dal prestito annuale al Bayern Monaco è diventato anch'egli una pedina intoccabile, ma l'accordo per il nuovo contratto sembra parecchio lontano. Il giocatore dal canto suo vorrebbe un triennale da 6 milioni di euro netti, mentre l'Inter offre un biennale da 3.5 milioni di euro a stagione. In quest'ultimo caso, la distanza è nettamente più considerevole.