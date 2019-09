Inter, Zhang in arrivo a Milano: ecco perché

Zhang atteso a Milano. Il presidente dell'Inter è atteso nella città lombarda per assistere al prossimo match dei nerazzurri che vedrà impegnati i nerazzurri contro lo Slavia Praga in Europa.



Questo è quanto riferito dal giornalista Pasquale Guarro, penna del portale calciomercato.com



Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe l'esordio in tribuna del presidente del club targato Suning in un match valevole per la Champions.