Inter, Zhang fa chiarezza sull'attacco a Dal Pino: le dichiarazioni

La Serie A continua, con i match che verranno giocati a porte chiuse. Resta solo da scoprire ogni singola data del nuovo calendario, ma nel frattempo non si placano i commenti e le polemiche in merito allo scontro avvenuto giorni fa tra il presidente della Lega Dal Pino e il patron dell'Inter Steven Zhang. Quest'ultimo, ai microfoni del Financial Times, ha voluto chiarire il presunto sfogo condiviso sul noto social network Instagram precisando che ogni sua parola è stata mal interpretata.



"Il mio attacco? Parole leggere, molti pensano che siano state forti", questa la dichiarazione di Zhang, che sottolinea la sua posizione sull'avvenuto. Il presidente del club nerazzurro si trova oggi al FT Football Summit assieme ad Andrea Agnelli, che ha dichiarato di essere totalmente dalla parte del giovane numero uno del club targato Suning. Non solo: Zhang si è espresso anche ai microfoni della BBC, spiegando i motivi della scelta ribadita più volte nelle ultime ore anche dall'ad Marotta.



"Ci teniamo a dare il buon esempio. Sapevamo benissimo che questa situazione non si sarebbe risolta subito, penso sia giusto che la salute venga messa al primo posto. Giocare a porte chiuse è la scelta migliore per non correre rischi". Dalle dichiarazioni provenienti dal mondo Inter e dalle ultime decisioni della Lega si è optato per un piano utile per prevenire e monitorare costantemente la situazione. Tutti si sono accorti della gravità del momento e adesso via libera alla continuazione del campionato. Dopo le ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa d'oltremanica sembrerebbero archiviate le diatribe con le istituzioni. Zhang si spiega e ancora una volta avrebbe messo la parola "fine" a questo grottesco battibecco.