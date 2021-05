Inter, Zhang detta la linea: gli ultimi sviluppi della giornata decisiva

In attesa di capire quale sarà il futuro di Antonio Conte, la dirigenza nerazzurra sarebbe già al lavoro per pianificare la prossima stagione e in particolare la linea guida da seguire per la prossima sessione di calciomercato.

Come riportato da Franco Vanni, giornalista de La Repubblica molto vicino alle vicende nerazzurre, Steven Zhang avrebbe già dato indicazioni sul futuro a tutto il management interista affidandogli il compito di provare a conciliare le posizioni di tutti, venendo incontro sia alle esigenze economiche del club che quelle dell’allenatore. Conte vuole un'Inter che possa vincere in Italia e dire la sua in Europa

Oaktree vuole regolarità in qualificazione Champions, a garanzia dell'investimento.

Il prossimo mercato nerazzurro sarà necessariamente autofinanziato, andranno riequilibrate uscite ed entrate. La priorità è quella di diminuire il monte ingaggi complessivo con la cessione di tutti quei giocatori che non sarebbero ritenuto inessenziali e limitare compensi futuro. Un compito difficile ma non impossibile per Antonello, Marotta, Ausilio.