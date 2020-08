Inter, Zhang dalla Cina: "Tutti noi dobbiamo migliorare e guardare avanti"

L'Inter esce sconfitta dalla finale di Europa League contro il Siviglia: gli spagnoli hanno fissato il punteggio sul 3-2 grazie alla rete di Diego Carlos viziata anche da una deviazione di Lukaku. Boccone difficile da digerire, con i nerazzurri che hanno visto sfumare la vittoria del capitolo conclusivo della competizione. Per il club iberico quarta vittoria nel torneo negli ultimi sette anni.



Nonostante questo il patron Steven Zhang guarda avanti: attraverso un messaggio il presidente dell'Inter ha voluto incoraggiare il gruppo nonostante la batosta subita invitandolo a rialzarsi in fretta e anche a imparare dalle sconfitte per crescere.





Ecco le parole del presidente interista dalla Cina riportate dal giornalista di Calciomercato.com Pasquale Guarro: “La sconfitta in finale è una lezione che il presidente di una grande squadra deve imparare. Parto sempre da zero, tutti noi dobbiamo migliorare. Rialzarsi dopo la caduta e guardare avanti, una vita diventa perfetta passando dalle sconfitte”.